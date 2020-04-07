ترمب: أجريت حوارًا هاتفيًا "ودّيًا" مع بايدن بشأن كورونا

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الإثنين أنّه أجرى مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن محادثة هاتفية "ودّية" تناولت وباء كوفيد-19 الذي يتفشّى في الولايات المتّحدة.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ "لقد استمتعت بالحوار، وآمل أن يكون هو أيضاً قد استمتع به".

أضاف "أجرينا محادثة وديّة للغاية"، مشيراً إلى أنّ الحوار بينه وبين نائب الرئيس السابق استمر زهاء 15 دقيقة قدّم خلالها الأخير "اقتراحات".

فكرة إجراء هذه المكالمة أطلقها في بادئ الأمر بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر، قبل أن يعلن الرئيس الجمهوري المرشّح لولاية ثانية قبوله بها من حيث المبدأ، لكن من دون تحديد أي موعد لتنفيذها.

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بايدن (77 عاماً) هو المرشّح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الديموقراطيين في مواجهة آخر خصم متبقّ له هو السناتور المستقلّ بيرني ساندرز (78 عاما).

تأتي هذه المكالمة في وقت توفّي فيه 1150 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة من وباء كوفيد-19 إلى أكثر من 10 آلاف وفاة من أصل 366 ألف مصاب، بحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإنّ كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتّحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أيّ قيود.



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