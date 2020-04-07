كورونا بالعالم العربي: ارتفاع حصيلة الوفيات وتوسيع دائرة حظر التجول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصلت حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد الارتفاع في العالم العربي، في الوقت الذي فرضت العديد من الدول المزيد من الإجراءات ووسعت دائرة حظر التجول كإجراء وقائي للمنع تفشي الوباء.

وأعلنت السعودية، مساء الإثنين، أن حظر التجول الصارم المعمول به في بعض أنحاء المملكة لمواجهة جائحة كوفيد-19 تمّ توسيع نطاقه ليشمل العاصمة الرياض وعدداً من المدن الرئيسية.

وبموجب القرار الجديد "يسمح للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحيّ السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً".

والسعودية التي أعلنت رسميا تسجيل أكثر من 2600 مصاب بفيروس كورونا توفي 38 منهم، هي الدولة الخليجية الأكثر تضررا بالوباء وقد فرضت في 2 نيسان/أبريل الجاري حظر تجول على مدار الساعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة في مسعى منها لاحتواء الوباء.

أما في الكويت، فقد قررت السلطات تمديد فترة الحظر لتصبح من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، في مؤتمر عبر الفيديو، إن مجلس الوزراء قرر عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا، كما قرر استمرار تعطيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية حتى 26 من الشهر الجاري، وكذلك وافق المجلس على استقدام فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم والمساندة للأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية.

كما أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 131.

بينما في الإمارات، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل وفاة جديدة بكورونا، ليصل عدد الوفيات إلى 11، مع تسجيل 277 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2076.

Advertisements

وفي المغرب، أعلنت الحكومة، مساء الإثنين، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19 أصبحوا ملزمين، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا، متعهدة العمل على توفير هذه الكمامات بسعر مخفض ومعاقبة المخالفين.

وتحد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 آذار/مارس وحتى 20 نيسان/أبريل، التنقّل في المملكة إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب، مساء الإثنين، الاثنين 1120 شخصا بينهم 80 توفوا و81 تماثلوا للشفاء.

بينما سجلت وزارة الصحة المصرية 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1322، كما تم تسجيل سبع وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 85.

من جانبها، قالت الصحة التونسية إنها سجلت 22 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 596 حالة‎.

قالت وزارة الصحة الجزائرية إنها سجلت 21 وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 173، كما تجاوز عدد الإصابات 1400 بعد تسجيل 103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 19.