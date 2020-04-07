اشارت مصادر مسؤولة في ​وزارة المال​ تعليقا على موقف ​لبنان​ من التوجّه الى ​صندوق النقد​ عبر "الجمهورية" الى أن "التوجّه الى الصندوق مطروح، إنما لا قرار في شأن ذلك حتى الآن"، لافتة الى انه"سبق لوزير المال أن أكّد أنه في حال تقرّر التوجّه الى الصندوق، سيتم ذلك وفق شروط لبنان، وعلى أساس التفاوض على أحسن الشروط التي تفيد ​الدولة اللبنانية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بوزارة المال للجمهورية: التوجه نحو صندوق النقد مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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