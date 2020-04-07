الحوثي يهدد بكشف اللقاءات التي عقدت بحال عدم تسليم المساعدات نقدا

هدد القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي، برنامج الأغذية العالمي، بكشف اللقاءات التي عقدت مع مسؤوليه وبث الفيديوهات الخاصة بها، في حال عدم البدء في تنفيذ مرحلة تسليم المساعدات نقدا.
واشار محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" بصنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى انه "إذا لم يبدأ برنامج الغذاء بتنفيذ المرحلة التجريبية لتسليم الكاش معتمدا ومبررا بأعذار واهية فقد يتم إنزال الفديوهات الخاصة بهذه الأعذار ونظهر موافقتهم على البنود وحقيقة اختلاق المشاكل التي يعرقلون التنفيذ للمرحلة التجريبية للكاش بها".
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