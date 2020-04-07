ترامب: لا أحد طلب منا تخفيض إنتاج النفط

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنه لم يطلب أي فريق من ​الولايات المتحدة الأميركية​ تخفيض إنتاج ​النفط​، مشيرا إلى أن المنتجين خفضوا تلقائيا حجم إنتاجهم كرد فعل على تراجع أسعار النفط العالمية. وقال: "ربما سنفعل، ربما لا، سيتعين علينا اتخاذ هذا القرار. إذا سألوني، فسأتخذ قرارا".

من جهة أخرى، أعلن انه سيسمح ل​سفينة​ ​البحرية الأميركية​ في ​نيويورك​، بأن تصبح ​مستشفى​ للمصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد. هذا وانتشر فيروس كورونا حتى الآن في 209 دولة، ورغم أن ​الصين​ هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.