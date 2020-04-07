أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لم يطلب أي فريق من الولايات المتحدة الأميركية تخفيض إنتاج النفط، مشيرا إلى أن المنتجين خفضوا تلقائيا حجم إنتاجهم كرد فعل على تراجع أسعار النفط العالمية. وقال: "ربما سنفعل، ربما لا، سيتعين علينا اتخاذ هذا القرار. إذا سألوني، فسأتخذ قرارا".
من جهة أخرى، أعلن انه سيسمح لسفينة البحرية الأميركية في نيويورك، بأن تصبح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا المستجد. هذا وانتشر فيروس كورونا حتى الآن في 209 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا أحد طلب منا تخفيض إنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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