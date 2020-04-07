عراجي: لا يمكن اعتماد الأرقام الحالية كتوصيف لعدد الإصابات الفعلي بكورونا

أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​ الى تأخير في وصول بعض المعدات والتجهيزات المرتبطة بمكافحة وباء كورونا. وأوضح في ​اتصال​ مع "​الأخبار​" أنّ ​لبنان​ "لا يُعدّ من البلدان التي تتمتع بالأولوية الكفيلة بتزويده بسرعة بالمعدات كما هي حال ​إيطاليا​ و​إيران​ مثلاً، بسبب السيطرة الجزئية على الوضع الذي يظهره تتبّع المُنحنى الوبائي الذي يسير فيه لبنان". وأقر عراجي بعدم إمكان اعتماد الأرقام الحالية كتوصيف لعدد الإصابات الفعلي. وكانت ​وزارة الصحة​ قد أعلنت أمس تسجيل 14 ​اصابات​ جديدة ب​فيروس كورونا​ وارتفاع العدد إلى 541 إصابة.

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