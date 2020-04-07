«الصحة العالمية»: 85% من المصابين بمصر لا يحتاجون لعلاج

أحمد شعبان - محمد إبراهيم (القاهرة - الجزائر)

أكد جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن 85 في المئة من الإصابات بفيروس كورونا في مصر لا تحتاج إلى أي نوع من الدواء للعلاج، حيث تتغلب أجهزة المناعة لديهم على الفيروس بصورة تلقائية.

إلى ذلك، توصل فريق بحثي بجامعة القاهرة إلى الإقرار المبدئي لبروتوكول علاجي لاستخدامه مع المرضى المصابين بفيروس «كوفيد-19» كورونا المستجد، ويتضمن البرتوكول العلاجي استخدام عقارين أحدهما يعمل على تقليل تكاثر الفيروس، والآخر يحفز الجهاز المناعي، ويعتمد تأثير العقارين في مقاومة الفيروس على طرق متعددة ومتكاملة ما يسهم في تخفيف وطأة الالتهابات الناجمة عن الإصابة وبخاصة التهابات الرئة.

وفي غضون ذلك، ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى أن العلماء أجازوا لجوء السلطات في أي دولة إلى دفن مجموعة من الموتى في قبر أو مدفن واحد، في حالة الضرورة وكثرة الموتى بسبب الأوبئة، وخاصة ما يعانيه العالم الآن من كثرة الوفيات بسبب انتشار فيروس «كوفيد-19»، لقيام الضَّرورة الداعية إلى ذلك، ورفعاً للحرج.

وفي الجزائر، واصلت السلطات إجراءاتها الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس «كوفيد-19»، عبر تخفيض عدد ساعات الدوام في المصالح الحكومية ليصبح من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، لتتناسب المواعيد الجديدة مع حظر التجوال المفروض من 3 عصراً إلى 7 صباحاً في 9 ولايات من بينها العاصمة، ومن 7 مساءً إلى 7 صباحاً في بقية الولايات.

وقرر عدد من كبار المسؤولين بينهم الرئيس عبدالمجيد تبون وأعضاء الحكومة والولاة وكبار ضباط الجيش والرئيسان السابقان اليمين زروال وعبدالقادر بن صالح التبرع بشهر من رواتبهم لصالح جهود مكافحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد متصل، ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في الجزائر إلى 1423 حالة إصابة، و173 حالة وفاة، حيث تم تسجيل 103 حالات إصابة جديدة، و21 حالة وفاة جديدة، فيما استقر إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء عند 90 حالة.