فيروس "كورونا" / بوادر أملٍ في أوروبا وإستعداد أمريكي "للأسبوع الأصعب"

وكالات- ظهرت بوادر مشجّعة أمس، الأحد 5 أفريل 2020، في إيطاليا وإسبانيا، البلدين الأكثر تأثّرًا بكوفيد-19، في معركتهما ضدّ الوباء الذي يجتاح العالم، بينما تستعدّ الولايات المتحدة لأسبوع أعتُبر الأصعب.

وسجّلت إيطاليا الأحد أدنى حصيلة يوميّة للوفيّات الناجمة عن الفيروس، فضلاً عن إنخفاض في الحالات الحرجة لليوم الثاني.

في إسبانيا، ذكر مسؤولون أيضًا أنّ عدد الوفيات تراجع لليوم الثالث على التوالي. مع ذلك، أكّدت الحكومة أنّها ستمدّد الإغلاق شبه التامّ حتّى 25 أفريل.

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لكن عبر الأطلسي، هيّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه لتوقّع عدد “مروّع للغاية” من الوفيات خلال الأيام المقبلة، بينما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة 300 ألف.

في ولاية نيويورك وحدها، مركز الوباء في الولايات المتحدة، ارتفع عدد الوفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة ليتجاوز 4100.

ودفع الفيروس السريع الانتشار نحو نصف سكّان العالم للخضوع لعزل تامّ في منازلهم وقَلَب حياة المليارات رأسا على عقب، بينما تسبّب بانكماش كبير في الاقتصاد العالمي.