طقس الثلاثاء غائم جزئيا لغائم مع انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة

توقعت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون ​الطقس​ الثلاثاء غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ وارتفاع بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وسوء في الرؤية أحياناً ، يحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والجنوبية اعتباراً من الظهر.

أما الأربعاء فيتوقهع أن يكون الطقس غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار تكون ​الضباب​ الكثيف على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح أحياناً كما تتساقط ​أمطار​ خفيفة ومتفرقة اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

على أن يكون الخميس غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وتنخفض بشكل طفيف في الداخل و على المرتفعات، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع بعض ​الثلوج​ على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.