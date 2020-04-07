خلية أزمة كورونا في العراق: هذا الأسبوع هو الأكثر خطورة

دعا الفريق الإعلامي لخلية الأزمة العراقية الخاصة بمكافحة ​كورونا​، وسائل الإعلام إلى تكثيف حملة توعية المواطنين بضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي المنزلي لتفادي الإصابة بالفيروس. وأشار رئيس الفريق ومدير عام الإعلام البيئي في ​وزارة الصحة​ أمير علي الحسون، إلى أن "الفريق ومن خلال مراقبته حالات خرق الحظر في عموم أحياء ومناطق ​بغداد​ والمحافظات يوصي القنوات الفضائية ‏والمؤسسات الإعلامية المحلية بالتشديد على توعية المواطنين بعدم التراخي في تطبيق الحجر الصحي"، مؤكداً أن "أي إهمال في تنفيذ توصيات وزارة الصحة سيسبب بحدوث العدوى من الملامسين المصابين"، مشيرا إلى أن "هذا الأسبوع يعد الأكثر خطورة، مختلفا عن جميع المراحل التي مرت بها البلاد خلال الأزمة".​​​​​​​



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