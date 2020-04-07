بوريل: لرفع العقوبات عن سوريا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية بزمن كورونا

دعا مفوض ​الاتحاد الأوروبي​ للسياسة الخارجية ​جوزيب بوريل​، في ​مؤتمر صحفي​، الدول خارج التكتل إلى "رفع العقوبات المفروضة عن ​سوريا​ و​فنزويلا​ و​إيران​ و​كوريا الشمالية​ والتي تعرقل تقديم المساعدات الضرورية لهذه الدول في مكافحة ​فيروس كورونا​"، مشدداً على "دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس لرفع العقوبات التي تستهدف القطاعين الصحي والإنساني في زمن جائحة فيروس كورونا".

هذا وسبق أن دعا غوتيريس دول ​العالم​، خاصة أعضاء مجموعة "G20"، إلى "إلغاء العقوبات التي فرضتها سابقا على بلدان أخرى لإزالة العراقيل أمام جهود مكافحة الفيروس".