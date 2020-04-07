بوريل: لرفع العقوبات عن سوريا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية بزمن كورونا

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، الدول خارج التكتل إلى "رفع العقوبات المفروضة عن سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية والتي تعرقل تقديم المساعدات الضرورية لهذه الدول في مكافحة فيروس كورونا"، مشدداً على "دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس لرفع العقوبات التي تستهدف القطاعين الصحي والإنساني في زمن جائحة فيروس كورونا".
هذا وسبق أن دعا غوتيريس دول العالم، خاصة أعضاء مجموعة "G20"، إلى "إلغاء العقوبات التي فرضتها سابقا على بلدان أخرى لإزالة العراقيل أمام جهود مكافحة الفيروس".
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