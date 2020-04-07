شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام البرلمان: النواب تسابقوا على مبادرة رئيس المجلس للتبرع..وبيان رسمى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان سيصدر بيان رسمي صباح غداً الثلاثاء، بخصوص إجمالي تبرع أعضاء مجلس النواب لصالح صندوق تحيا مصر.

وذلك بعدما دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الأعضاء للتبرع بمكافأة العضوية (5 آلاف جنيه) لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتهم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصرى الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الأمين العام في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك استجابة غير مسبوقة من النواب على دعوة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، متابعاً، : " هناك تسابقا من النواب على هذا الأمر وسط عبارات التأييد والمباركة والدعوات لمصر بحفظها وأهلها من كل سوء".

وكان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، قال في رسالته للنواب، : "في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات، وانطلاقاً من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض".