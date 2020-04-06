تأثير كورونا على الأعمال الرمضانية.. “سيتكوم” يلجأ إلى إعادة كتابة مشاهده تجنبا للاحتكاك

لجأ طاقم ستكوم رمضاني، يبث شهر رمضان المقبل، على القناة الثانية، إلى تغير كتابة سيناريو بعض المشاهد، بغرض تفادي الاحتكاك بين الممثلين، التزما بإجراءات الوقاية اللازمة في ظل كورونا.

وكشف منتج الستكوم، خالد العنقري، في اتصال مع “اليوم 24″، أن مشاهدا من الستكوم، من بينها المصافحة بواسطة الأيدي أو “العناق” تم الاستغناء عنها، وتعويضها بعبارات ترحيبية.

وأضاف النقري أن ما يساهم في الالتزام بتطبيق تعليمات وزارة الصحة، واتخاذ التدابير اللازمة، هو أن جميع مشاهد التصوير ستكوم “بشار الخير” تعتمد على تصوير داخلي، وحتى الفضاءات الخارجية، تم بناؤها من طرف فريق العمل، وهو أمر تتيحه طبيعة صنف الستكوم، عكس المسلسلات، التي تحتاج إلى ديكورات خارجية حقيقية.

وسبق أن أكد مشرفون على الستكوم نفسه الالتزام بضروريات الوقاية، مثل توفير وسائل النظافة للفريق التقني والفني، وعدم تجاوز فريق العمل العدد المسموح به، والمحدد من طرف المركز السينمائي، في 30 شخصا.