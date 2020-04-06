محمد بن زايد ورئيس وزراء نيبال يبحثان أزمة كورونا

الإثنين 6 أبريل 2020

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع كيه بي شرما أولي رئيس وزراء جمهورية النيبال الديمقراطية الفيدرالية العلاقات الثنائية بين البلدين وآليات دعمها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وتناول اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء النيبال أزمة فيروس " كورونا المستجد " وآخر تطورات انتشاره على الساحة الدولية، وإجراءات البلدين الصديقين في التصدي له والسيطرة على تداعياته وتأثيراته، وسبل التعاون والتنسيق بينهما في هذا الخصوص.

و اطمأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، على صحة رئيس الوزراء النيبالي بعد العملية الجراحية التي آجراها الشهر الماضي، وتمنى له موفور الصحة والعافية.

وأكد دعم دولة الإمارات لجمهورية النيبال في جهودها لمواجهة فيروس " كورونا " .. مشيرا إلى أن العالم يخوض معركة ضد انتشار هذا الفيروس ، لذلك يحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى التضامن والتكاتف وتنسيق الجهود ومد يد العون للدول والمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة.

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وأشار إلى أن الإمارات كانت وستظل داعمة لكل ما يحقق التضامن الدولي في مجابهة هذا الخطر خلال مرحلة مفصلية من تاريخ العالم.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للنيبال دوام التوفيق والنجاح في مواجهة تحدي " كورونا " ولشعبها السلامة من كل مكروه.

من جانبه شكر كيه بي شرما أولي رئيس وزراء جمهورية النيبال .. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلاده في المجال التنموي ورعايتها للجالية النيبالية على أرضها خاصة في ظل أزمة كورونا .. وأكد قوة العلاقات الإماراتية - النيبالية .

وأشاد بالإجراءات الإماراتية القوية والفاعلة في التعامل مع الفيروس.. متمنياً للإمارات وشعبها السلامة من كل شر