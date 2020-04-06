أعلنت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، عن شفاء خمس حالات مصابة بفيروس كورونا.
وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم مساء اليوم تماثُل 5 مُصابين بفايروس كُورونا المُستَجد للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى 27 حالة".
واضاف "أما الحالات الـ ( 39 ) المُتبقيَة فهي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) بمدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية"، لافتا الى انهم "يتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة، حسب اللوائح الصحية العالمية".
يُشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة، وصلت إلى 72 حالة حتى الآن، بضمنها 6 حالات وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان من صحة كربلاء بشأن شفاء خمسة مصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.