اخبار العالم

شفاء 16 مصابا بكورونا في السليمانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت دائرة الصحة في محافظة السليمانية، الاثنين، عن شفاء 16 حالة مصابة بفيروس .

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "١6 حالة مصابة بكورونا تم شفاؤها اليوم من الفايروس".

 

واضافت ان "نتائج التحاليل المختبرية لهم كانت سالبة اي خالية من الفايروس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شفاء 16 مصابا بكورونا في السليمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا