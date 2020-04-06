شفاء 16 مصابا بكورونا في السليمانية

أعلنت دائرة الصحة في محافظة السليمانية، الاثنين، عن شفاء 16 حالة مصابة بفيروس كورونا.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "١6 حالة مصابة بكورونا تم شفاؤها اليوم من الفايروس".
واضافت ان "نتائج التحاليل المختبرية لهم كانت سالبة اي خالية من الفايروس".
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