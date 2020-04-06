شفاء 16 مصابا بكورونا في السليمانية

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "١6 حالة مصابة بكورونا تم شفاؤها اليوم من الفايروس".

واضافت ان "نتائج التحاليل المختبرية لهم كانت سالبة اي خالية من الفايروس".