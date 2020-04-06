عاجل.. وضع رئيس الوزراء البريطاني على أجهزة التنفس الصناعي لإمداده بالأكسجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد بيان حكومي، أن حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تدهورت ونُقل إلى وحدة للرعاية المركزة من جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وقال مكتب جونسون إن الأخير طلب من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن ينوب عنه في أداء مهامه.

واضطر الأطباء اليوم الاثنين، إلى وضع رئيس الوزراء البريطاني على أجهزة التنفس الصناعي لإمداده بالأكسجين، بحسب ما ذكرت جريدة "التايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وأمضى جونسون البالغ من العمر 55 عاماً ليلة الأحد الاثنين في مستشفى "سانت توماس" بوسط لندن، لكنه وصل إلى هناك مستقلاً سيارة عادية وليس عربة إسعاف، ما يعني أنه حتى لحظة وصوله إلى المستشفى كان في حالة جيدة.

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وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن زيارة جونسون إلى المستشفى لم تكن للطوارئ وإنما كانت بناء على نصيحة من طبيبه وبهدف إجراء بعض الفحوصات بسبب "الأعراض المستمرة" لفيروس كورونا الذي أصيب به جونسون قبل عشرة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن جونسون يعاني من سعال مستمر وارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما دفع طبيبه لحثه إلى زيارة المستشفى وإجراء بعض الفحوصات.

وبحسب تقرير "التايمز" الذي اطلعت عليه "العربية.نت" فإن جونسون خضع لجملة من الفحوصات الطبية من بينها مستوى الأوكسجين في الدم، وكريات الدم البيضاء، إضافة إلى فحوص للتأكد من وظائف الكبد والكلى، كما يجري الأطباء تخطيطا للقلب أيضاً.

وقالت الطبيبة سارة جارفيس إن المستشفى سيُنفذ صور أشعة لجونسون من أجل التأكد من سلامة الرئة والقصبات الهوائية، وخاصة إذا ما وجد الأطباء أن جونسون يعاني من صعوبات في التنفس.

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء أدخل الليلة المستشفى لإجراء فحوص بناء على توصية طبيبه"، وقد وصفت رئاسة الحكومة في بيانها الأمر بأنه "خطوة احترازية".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد أعلن في 27 مارس/آذار إصابته بـمرض "كوفيد 19" الناجم عن كورونا، وبعدها بأقل من ساعتين، كشف وزير الصحة مات هانكوك كذلك عن إصابته وقام بعزل نفسه في المنزل، ولكنه تعافى بعد أسبوع.

يشار إلى أن الوفيات بفيروس "كورونا" في بريطانيا تجاوزوا اليوم الاثنين مستوى الخمسة آلاف شخص، فيما تجاوزت الإصابات المؤكدة بالفيروس حاجز الـ51 ألفاً.