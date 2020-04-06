ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 19 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" تسجيل 14 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 541 حالة.

ولفتت إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 242 فحصاً، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات للمغتربين حتى تاريخه، حيث تم إجراء 164 فحصاً لهم .