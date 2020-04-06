ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في روسيا حوالي 1000 حالة في 24 ساعة

قال المركز المعني بمعالجة أزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة بالفيروس قفز إلى 6343 حالة بعدما سجلت روسيا 954 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة.
وقال المركز إن الحالات انتشرت على نطاق واسع في البلاد لكن موسكو ظلت بؤرة التفشي حيث سجلت 591 حالة إصابة جديدة. وأضاف أن المرض أودى بحياة 47 شخصا على مستوى البلاد.
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