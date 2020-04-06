شكرا لقرائتكم خبر عن جون طلعت يطلق مبادرة لتبرع النواب براتب شهر أبريل لصالح صندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق جون طلعت عضو مجلس النواب مبادرة دعا فيها النواب إلى التبرع بالراتب المخصص لهم من مجلس النواب، عن شهر أبريل لصالح صندوق تحيا مصر، إنطلاقا من المسؤلية المجتمعية للنواب ودورهم الخدمى والتوعوى لمساندة جهود الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه بدأ بنفسه فى التبرع، ويتواصل مع آخرين من القادرين.

وقال النائب فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن تجربة جميع دول العالم فى مكافحة فيروس كورونا أثبتت أن تبرعات القادرين لعبت دورا هاما للغاية في تجاوز المحنة ،ودعم الفئات الأكثر إحتياجا حتى يتمكنوا من إحتمال الظروف القاسية التى فرضت عليهم البقاء فى المنزل بدون عمل لفترات طويلة وهو ما يؤثر على أوضاعهم المعيشية على نحو سيئ للغاية .

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وأشار طلعت إلى أنه يعتقد أن هناك دورا يقع على عاتق رجال الأعمال والسياسيين تجاه أبناء مجتمعهم ،وأن هذه المبادرة تأتى إنطلاقا من إدراك هذا الدور وأهميته فى حماية المجتمع من الخطر ،ومساعدته على التماسك فى هذا الظرف الدقيق ،وقال :"النواب لديهم حس وطنى ورغبة فى مساعدة مجتمهم وكثير منهم يستطيع الإشتراك في هذه المبادرة ولا أظن أن أحدا منهم سيتردد فى أى عمل خدمى يصب في صالح غير القادرين".

وأعرب جون عن تفاؤله بالمبادرة وأنها ستكون مناسبة جيدة لكى يقدم النواب شيئا بسيطا لصالح المجتمع ،كما أشار فى الوقت نفسه إلى أنه ينتظر الكثير من رجال الأعمال نظرا لأن هذا هو حق المجتمع عليهم ،وأضاف :"لولا دعم المجتمع ما صرنا نوابا داخل المجلس ،وما تمكن رجال الأعمال من تكوين ثرواتهم واى تبرع او مساندة من جانبنا هو شئ قليل من فضل المجتمع علينا".