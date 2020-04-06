الأمن العام ينفذ 37 ألف حكم قضائي ويضبط 27 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 قطعة سلاح ناري، و83 قضية مخدرات وتنفيذ 37031 حكمًا قضائيًا متنوع، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 11 متهمًا، ارتكبوا 11 حادث متنوع، و17 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملة من ضبط 194 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارتين مُبلغ بسرقتهما، وضبط 12198 مخالفة مرورية، وفحص 53 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.