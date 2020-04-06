توزيع مواد غذائية وكمامات طبية على "أسر العزل المنزلي" في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جرى توزيع ما يقرب من 1000 كرتونة مواد غذائية وكمامات طبية، بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، على أسر العزل المنزلي بنطاق المحافظة، مؤكداً أن هذا يأتي في إطار التخفيف على المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم.
جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قرر فتح باب التبرعات على حساب صندوق الكوارث بالمحافظة وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
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