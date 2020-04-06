نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المستشفى

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد، إن جونسون توجه للمستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.
وجاء في بيان "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص. هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس"، بحسب وكالة "رويترز".
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