الصين تُطلق قمرًا اصطناعيًا بمناسبة الانتصار على كورونا

تعتزم الصين أن تطلق نهاية أبريل الجاري قمرًا اصطناعيًا يسمى "ووهان"، وذلك بمناسبة انتصار الشعب الصيني في مكافحة فيروس كورونا.
أفادت بذلك وسائل الإعلام الصينية الحكومية، وفقًا روسيا اليوم.
وحسب صحيفة "جان مينغ جيباو"الصينية فإن القمر الصناعي الذي سيدشن برنامج "Xinyun" الصيني الجديد سيطلق بواسطة صاروخ "كواي جو – 1 آ".
يذكر أن الصين تطور بنشاط برامجها الفضائية، بمافي ذلك برنامجا الملاحة الفضائية واستصلاح القمر. ويتوقع أن تنجز الصين في مايو المقبل تشكيل مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بالملاحة الفضائية "بيدو". وذلك بعد إطلاق القمر الصناعي الأخير التابع لها الموقع.
كما يتوقع أن تبدأ الصين العام الجاري في تطبيق برنامجها الخاص بدراسة المريخ.
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