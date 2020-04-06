تراجع الوفيات في إسبانيا بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.. 637 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل637 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليستمر العدد اليومي المعلن في الإنخفاض لليوم الرابع على التوالي.

وبذلك يكون إجمالي عدد الوفايات في البلاد قد وصل إلى 13,055حالة، فيما، ارتفع عدد المصابين إلى 135,032.

وتعتقد الحكومة الإسبانية أنها توصلت إلى وقف التسارع في تفشي وباء كوفيد-19، غير أنه ما زال يتحتم عليها حسره.

وقررت بالتالي تمديد الحجر المنزلي الصارم المفروض على 46,6 مليون إسباني منذ 14 فبراير الماضي حتى منتصف ليل 25 أبريل.