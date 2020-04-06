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شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يصمت ويعجز عن دفع الأضرار الناجمة عن كورونا بقطاع الطيران والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
شنت نقابات عمالية تركية هجومها مجددا ضد نظام رجب طيب أردوغان، لتقاعسه عن دعم العمال في مواجهة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وتواصل الخطوط الجوية التركية ممارساتها السلبية ضد العاملين والتي تخالف مواثيق وقوانين العمالة في العالم، وسط صمت نظام أردوغان وعجز عن دفع الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد على مختلف قطاعات الاقتصاد.
وكشفت نقابة العاملين بالخطوط الجوية التركية عن إلغاء الدولة للتأمينات الصحية الخاصة بالعاملين وأسرهم.
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