136 وفاة جديدة بكورونا في إيران

الإثنين 6 أبريل 2020

أعلنت السلطات الصحية في إيران، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 3739 شخصا بعد وفاة 136 حالة خلال آخر 24 ساعة.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور قوله إن عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 60 ألفا و500 شخص حى ظهر الإثنين.

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وأضاف جهانبور، في تصريح صحفي: "هلال الساعات الـ24 الماضية سجلنا 2274 حالة إصابة جديدة بكورونا"، مشيرا إلى أن هناك 4083 مريضا في وضع حرج.

وأوضح أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 24 ألفا و236 شخصا حتى الآن.