- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 136 وفاة جديدة بكورونا في إيران والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
أعلنت السلطات الصحية في إيران، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 3739 شخصا بعد وفاة 136 حالة خلال آخر 24 ساعة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور قوله إن عدد الاصابات بفيروس كورونا بلغ 60 ألفا و500 شخص حى ظهر الإثنين.
وأضاف جهانبور، في تصريح صحفي: "هلال الساعات الـ24 الماضية سجلنا 2274 حالة إصابة جديدة بكورونا"، مشيرا إلى أن هناك 4083 مريضا في وضع حرج.
وأوضح أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 24 ألفا و236 شخصا حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر 136 وفاة جديدة بكورونا في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.