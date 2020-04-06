شكرا لقرائتكم خبر عن البدء بحملة نظافة كبرى بعدن ضمن إجراءات مواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 6 أبريل 2020 قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنها بدأت حملة نظافة كبرى في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن الإجراءات الرامية لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغريدة مقتضبة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" مع الشكر لحكومة اليابان، شاركنا المجتمعات المحلية لإيجاد حلول ناجعة لمشكلة الصرف الصحي. وأضاف:" ضمن استجابتنا لـ كوفيد_19، بدأنا بالشراكة مع مشروع الأشغال العامة حملة نظافة كبرى في عدن لتوفير النقد والعمل وكذلك للحد من الأمراض التي تضعف المناعة كحمى الضنك والكوليرا.

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