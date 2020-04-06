ضربة قوية من الجيش الوطني الليبي لمليشيات الوفاق وأردوغان

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن مقتل 41 من عناصر المليشيات الموالية لحكومة الوفاق والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في المعارك التي شهدتها جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في تدوينة عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، ليلة (الأحد - الإثنين)، إن "إجمالي قتلى مجموعات الحشد المليشياوى بلغ 41 عنصراً، بعد محاولة للتقدم لمراصد القوات المُسلحة بمحور وادي الربيع وجزء من محور المشروع" جنوب طرابلس.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن وحدات عسكرية تصدت لما وصفته بـ"الهجوم الغادر".

كما نشرت الشعبة صوراً لتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من عدة مواقع شهدت الاشتباكات.

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وبالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق منذ الـ 12 من يناير الماضي، بدعوة من روسيا، إلا أنه لم تتوقف الهجمات بين الطرفين.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعدد من الدول العربية والغربية، جميع أطراف النزاع في ليبيا، إلى الوقف الفوري للقتال "لأغراض إنسانية" لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومنذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي، عانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين حكومة الوفاق في طرابلس يرأسها فايز السراج، وأخرى في الشرق يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.