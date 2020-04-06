النشرة: حواجز أمنية عند مداخل النبطية بهدف تطبيق قرار وزارة الداخلية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية أن عناصر من ​قوى الامن الداخلي​ و​امن الدولة​، نظموا​​​​​ حواجز عند مداخل ​مدينة النبطية​ بهدف تطبيق قرار ​وزارة الداخلية​ القاضي بسير السيارات و​الشاحنات​ والدراجات النارية حسب ارقام اللوحات واليوم هو مخصص لارقام اللوحات المفردة.

ولوحظ ان ​حركة مرور​ السيارات على ​دوار كفررمان​ وباتجاه النبطية وعلى طرقات العديد من البلدات كانت طبيعية جدا ولافتة وعكس "ارباك في الخطة "حيث أعطي تخصيص الارقام مبرر للمواطنين للخروج من منازلهم وحتى لتواجد اكثر من شخص في السيارة الواحدة دون اي وقاية سواء بلبس الكمامات او القفازات، وعمد عناصر قوى الامن الى تسطير ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين.