الصندوق الروسي للاستثمارات يدعو لاستئناف الحوار بين روسيا واميركا

شدد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، على أن روسيا والولايات المتحدة الأميركية بحاجة إلى استئناف الحوار التجاري بينهما في المستقبل القريب.
واشار في تصريح الى أن "مؤسساتنا تعمل على استمرار التعاون بين الشركات الروسية والأميركية التي تجد الدعم من كلا الجانبين. نحن نعتقد أنه في المستقبل القريب يجب استئناف الحوار على أعلى المستويات وهكذا كان اقتراح الرئيس بوتين"، لافتا الى أن "العالم اليوم يحتاج إلى منصات قوية للتعاون بين الحكومات ورجال الأعمال والمواطنين".
وكان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي قد دفع نصف قيمة حمولة المساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
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