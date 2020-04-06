الأردن.. تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 36 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع العدد الإجمالى بالإصابات إلى 345 إصابة. 345 إصابة. وقال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، وفقا لوكالة الأنباء الاردنية، إن حالات الإصابة الجديدة هى لمخالطين لحالات إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينا فى نفس الوقت شفاء 36 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 110 حالات. حالات الإصابة الجديدة هى لمخالطين لحالات إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينا فى نفس الوقت شفاء 36 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 110 حالات.

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