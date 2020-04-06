تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى النجف العراقية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد بمحافظة النجف، وأفاد إعلام دائرة الصحف بمحافظة النجف - فى بيان مقتضب أوردته

وكالة الأنباء العراقية (نينا) -بأن تسجيل الحالات الجديدة جاء بعد قيام مختبر الصحة العامة فى المحافظة باجراء 87 فحصا مختبريا.

وأضاف أن المجموع الكلي للحالات المسجلة في محافظة النجف الأشرف أصبح 185حالة مؤكدة، و58 شفاء، و5 حالات وفاة.

وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية.