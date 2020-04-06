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ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك لـ2143 والوفيات 94 حالة

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قالت وزارة الصحة في المكسيك، أمس الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس في البلاد ارتفع إلى 2143، بزيادة 253 حالة عن اليوم السابق، وفقًا لموقع

روسيا اليوم.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ذات الصلة بالفيروس ارتفع بواقع 15 ليصبح الإجمالي حتى الآن 94 حالة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية  ديسمبر الماضي، وتسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 51 ألف شخص في العالم.

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