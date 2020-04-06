السعودية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة السعودية 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد " كوفيد 19 " بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2463 حالة حتى الآن، تعافت منها 488 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع.