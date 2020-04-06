ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 4067

أعلنت السلطات في الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 4 آلاف و67 مصابا والوفيات إلى 109 حالات. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد فرض في وقت سابق إجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف نيسان في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وحتى الآن يقل عدد الإصابات في الهند كثيرا عن دول أشد تضررا مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.
هذا وانتشر الفيروس حتى الآن في 208 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.
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