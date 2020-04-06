الصحة الفرنسية: تراجع الحصيلة اليومية لوفيات كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الفرنسية، إن الحصيلة اليومية ل​وفيات​ وباء ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، تراجعت خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية. وأظهرت بيانات الوزارة وفاة 357 شخصا أمس في ​المستشفيات​ جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد مقارنة بـ 441 حالة وفاة في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات إلى 5889 حالة. وأوضحت الوزارة إن 2189 شخصا توفوا في دور المسنين منذ الأول من آذار مما يرفع إجمالي الوفيات في ​فرنسا​ إلى 8078.

هذا وانتشر الفيروس حتى الآن في 208 دولة، ورغم أن ​الصين​ هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.