غوتيريس يوجه نداء عالميا لحماية النساء من العنف خلال فترة الحجر المنزلي

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ نداءً عالميًا لحماية النساء والفتيات "في المنازل"، في وقتٍ يتفاقم ​العنف​ المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الناجمة عن فيروس كوورنا.

ولفت غوتيريس في بيان الى أنه "على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف، شهدنا طفرة عالمية مروعة في العنف المنزلي"، مضيفا: "ولذا، فإنني أوجه نداء جديدا اليوم من أجل ​السلام​ في المنازل في جميع أنحاء ​العالم​".

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنر، أعلن أنه خلال أسبوع واحد ارتفعت نسبة البلاغات ضد العنف المنزلي بنسبة 32%، بشكل عام، وفي ​باريس​ وحدها ارتفعت إلى 36%، موضحاً أنه تم تخصيص وحدات داخل ​الصيدليات​ لتنبيه ​الشرطة​ ل​ضحايا​ العنف من النساء حال استغاثت أي سيدة بالصيدلية، كما تم تخصيص خط ساخن ​للنساء​ للإبلاغ عن تعرضها للعنف المنزلي من قبل أزواجهن.