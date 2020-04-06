تسجيل 95900 إصابة و1400 وفاة بكورونا في ألمانيا

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه تم تسجيل أكثر من 95 ألفا و900 إصابة اضافية ب​فيروس كورونا​ المستجد، وتوفي ما لا يقل عن 1415 شخصًا مصابًا بالفيروس حتى مساء أمس، مشيرة الى أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها قبل 24 ساعة هي 91 ألفا و100 إصابة.

وتضررت ولاية ​بافاريا​ بشدة، حيث تم تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة و383 حالة وفاة على الأقل.

ويوجد في بافاريا أكبر نسبة من الإصابات بين الافراد حيث تبلغ الاصابات 2ر186 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يبلغ المتوسط الوطني 4ر115 لكل 100 الف شخص .

وسجلت ولاية شمال الراين - وستفاليا أكثر من 20 ألفا و 500 حالة و258 وفاة على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن الخبراء يتوقعون وجود عدد كبير من الحالات التي لم يتم الابلاغ عنها في البلاد.