شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية، من التشريعات المهمة التي صدرت لحماية صحة المواطن، حيث يهدف إلى التصدى بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصرى، وتجنب أضرار الإعلانات المضللة. وتضمن القانون ضوابط وشروط الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وهى كالتالى: - يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة. - تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية. - تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول. - للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخصة. - يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان. Advertisements ويشمل القانون عقوبات تتمثل في الآتى: - الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة. - السجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. - يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى بذات العقوبة. -مصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بدون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.