جونسون في حجر منزلي مع العمل.. وأعراض كورونا مستمرة معه

الإثنين 6 أبريل 2020

أعلنت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون مازال يعاني من استمرار أعراض كورونا بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة وأكدت أن جونسون نقل إلى المستشفى بعد عشرة أيام من إصابته بكورونا، وقالت أن نقله خطوة احترازية تم اتخاذها بناء على نصيحة الطبيب.

شكر جونسون العاملين في الخدمة الصحية الوطنية للجهد الخارق الذي يبذلونه ويدعو الناس إلى اتباع نصيحة الحكومة والبقاء في المنزل وحماية النظام الصحي في البلاد وإنقاذ حياة الآخرين، ويباشر جونسون مهام عمله من المنزل منذ الإعلان عن إصابته بالفيروس يوم 27 مارس الماضي.