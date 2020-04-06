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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تركيا الشيطانية تدمر طائرة مساعدات طبية
الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
تستمر تركيا في ارتكاب الأعمال الأجرامية بليبيا، وقصفت طائراتها المسيرة، عصر أمس، طائرة شحن محملة بالمعدات الطبية، وذلك بعد هبوطها في مدينة ترهونة الليبية جنوب طرابلس.
وحسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "أرم" أن الطائرة كانت تحمل معدات وأدوية طبية خاصة بالمستشفيات الميدانية التي أنشأتها قيادة الجيش الليبي في غرب البلاد لمقاومة مرض كورونا، وذلك نقلاً عن اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي.
وفي سياق متصل أعلن الجيش الليبي فجر اليوم، عن تنفيذه عملية عسكرية استهدفت بنكا أحد النقاط العسكرية التابعة للمليشيات المسلحة في محور بوقرين.
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