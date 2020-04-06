معارك المعدات الطبية.. هل تُعرقل الحرب على «كورونا»؟

أبوظبي (الاتحاد)

مع تجاوز أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» مليوناً ومئتي ألف حالة في نحو 180 دولة، وإعلان العالم الحرب على الوباء، احتدمت معارك جانبية بين الدول بسبب المعدات الطبية اللازمة للوقاية وعلاج المصابين، من الكمامات إلى أجهزة التنفس الصناعي مروراً بالخلافات على جودة هذه المعدات، وهو ما يهدد بتوتر العلاقات بين الدول وعرقلة الحرب على الفيروس القاتل حسبما يرى محللون.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية استيلاء أنقرة على أجهزة تنفس صناعي اشترتها مدريد من شركة تركية، فيما أشارت وزارة الخارجية الإسبانية إلى أن السلطات التركية استولت على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت في طريقها من الصين إلى إسبانيا.

وبعد اتهامات للولايات المتحدة بشراء شحنة من الأقنعة الواقية كانت موجهة إلى فرنسا، وأخرى باستيلاء فرنسيين وتشيكيين على رزم منها، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أنه سيتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تصعيد حول صادرات المعدات الطبية.

وقال ترودو: «إنه لا يتطلع إلى الانتقام أو الحد من الصادرات إلى الولايات المتحدة، حيث تتسابق البلدان لتأمين الإمدادات لمحاربة جائحة كوفيد-19، ولكنه سيوضح أيضاً أن كندا ترسل معدات أساسية عبر الحدود». وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحفي: «لدينا ممرضات يعملن على الجانب الآخر من الحدود، ومن حيث القفازات والأنواع الأخرى من المعدات وأدوات الاختبارات، فإن الحقيقة هي أننا قمنا بإمداد الولايات المتحدة بهذه المعدات». وتابع أن عرقلة تلك الإمدادات سيضر البلدين كليهما. وكان الرئيس الأميركي فعّل قانون الإنتاج الدفاعي لحظر صادرات الإمدادات الطبية المهمة.

وقال الباحث جان سيلفيستر مونغرونييه من معهد «توماس مور» الفرنسي البلجيكي: إن الدول تتنافس في ما بينها، وهو ما يعرف في الفلسفة السياسية بـ(الحالة الطبيعية)، ومن مواصفاتها «استشراء انعدام الأمان بين الأمم، وصولاً إلى حالة فوضى حال تفكك النظام الدولي».

وروى النائب الأوكراني أندريي موتوفيلوفيتس، الذي توجه إلى الصين في مارس الماضي لمواكبة شحنة طبية، أنه شهد منافسة «مخيفة للحصول على معدات طبية» وكتب «قناصلنا الذين يتوجهون إلى مصانع صينية يلتقون هناك زملاء لهم من دول أخرى روسيا وأميركا وفرنسا يريدون الحصول على طلباتنا، على رغم من دفعنا ثمن طلباتنا مسبقاً، أما هم، فيملكون المزيد من المال نقداً»، مضيفاً: «إننا نتقاتل على كل شحنة».

وقال موزولييه إن «التوتر على أشده» في المطارات الصينية وفي محيط المصانع والمواقع اللوجستية مؤكداً: «اللصوص كثيرون وبأشكال وأنواع مختلفة».

جودة المعدات

وأعلنت السلطات الصينية، أمس، أنها باعت منذ بداية مارس نحو أربعة مليارات قناع لدول أجنبية، مع سعيها إلى تبديد المخاوف حيال نوعية صادراتها من المستلزمات الطبية.

ورغم تراجع عدد الإصابات على أراضيها، شجعت بكين المصانع على زيادة إنتاجها من المستلزمات الطبية في وقت تواجه دول أخرى نقصاً. وقالت المسؤولة في دوائر الجمارك جين هاي: «إنه منذ بداية مارس، صدرت الصين إلى أكثر من خمسين بلداً 3.86 مليار قناع و37.5 مليون بزة واقية و16 ألف جهاز تنفس و2.84 مليون جهاز لكشف الإصابات بكورونا.

لكن بعض الدول شكا من نوعية المعدات الطبية الصينية. وفي هذا السياق، أعلنت هولندا في 28 مارس أنها أعادت 600 ألف قناع ضمن شحنة تضم 1.3 مليون وصلت من الصين لأنها لم تستوف معايير النوعية. وردت الصين قائلة: «إن الشركة المصنعة أكدت بوضوح أن الأقنعة ليست للاستخدام الجراحي».

وكذلك، أعادت إسبانيا في نهاية مارس آلافاً من أجهزة الفحص غير الصالحة بعدما وصلتها من شركة صينية لم تحصل على التراخيص المطلوبة.

لكن المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ، أكدت الأسبوع الفائت، أنها طلبت مراراً من وسائل الإعلام الغربية عدم «تسييس» القضية أو «إثارة ضجة» في شأنها.

إلى ذلك، وصل إلى العاصمة الألمانية برلين مليونا قناع وجه طبي (كمامة) وعدد 300 ألف رداء واق، بحسب ما ذكرته متحدثة أمس، وهو ما وصفه عمدة برلين ميشائل مولر، بأنه «نبأ سار».

ومن جانبها، نقلت شركة إيرباص الأوروبية لإنتاج الطائرات ملايين الأقنعة الطبية من الصين إلى أووربا ضمن «الجسر الجوي» الذي تنفذه الشركة الأوروبية للتعامل مع أزمة كورونا.