مديرية الصحة بالداخلة واد الذهب: لا إصابات بكورونا في الجهة

تعلن المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، أن التحاليل المخبرية التي خضع لها شخصان اشتبه في إصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد بمدينة الداخلة، أحدهما يعاني من مرض مزمن، وكان مؤخرا في رحلة علاج بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدارالبيضاء، جاءت سلبية، وأثبتت أنهما لا يحملان فيروس “كورونا” المستجد.

ويشار إلى أن المعنيان ظهرت عليهما أعراض تتوافق مع أعراض فيروس “كورونا” المستجد، وتقدما على إثرها إلى مركز التشخيص الخاص ب”كوفيد 19″ بالمركز الإستشفائي الجهوي الحسن الثاني، في الساعات الأولى ليوم الجمعة 03 أبريل الجاري، حيث اشتبه الطاقم الطبي، بإصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري الذي أثبتَ خلوهما من الفيروس.

وتطمئن المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية بالجهة، وتدعو إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، وتفادي نشر الأخبار التي تنتج الخوف، وعدم الإنسياق وراء الأخبار الزائفة لما لها من ضرر على استقرار المجتمع وأمن المواطنين وخلق جو من الذعر بلا سبب في صفوف المواطنين.