بايدن: أميركا في حرب مع جانحة كورونا والعاملون بالقطاع الطبي هم جنودنا

أكد المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأميركية، ​جو بايدن​، أن "​الولايات المتحدة​ في حرب مع جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشددا على أنه "ليس من المقبول عدم تواجد ​المستلزمات الطبية​ اللازمة للأطقم الطبية".

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أفاد بايدن بأن "العاملون في القطاع الطبي بالخطوط الأمامية في المواجهة هم جنودنا"، موضحاً أنه "من غير المقبول أنهم لا يستطيعون الوصول للأقنعة المنقذة للحياة والعباءات الطبية، وأدوات الحماية اللازمة ليهم".

وفي سياق آخر، دعا بايدن ​السلطات الأميركية​ إلى "تخفيف العقوبات على إيران في ظل تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم"، منوّهاً بأنه "ينبغي على الولايات المتحدة أن تقدم الإغاثة لإيران والدول الأخرى لمساعدتها على التعامل مع جائحة كورونا".

ولفت إلى أنه "في أوقات الأزمات العالمية يجب أن تقود الولايات المتحدة، يجب أن نكون أول من يقدم المساعدة للأشخاص الذين يتأذون أو في خطر، هذا ما نحن عليه وهذا ما كنا عليه دوما".