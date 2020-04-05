إدخال جونسون للمستشفى

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نصر المجالي: أعلن مقر رئاسة الحكومة البريطانية مساء الأحد أن رئيس الوزراء بوريس جونسون الموجود في العزل الذاتي منذ 27 مارس الماضي أسبوع قد نقل إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية روتينية احترازية وربما يقي ليلة كاملة.

ولم يذكر البيان نوعية هذه الفحوص الطبية ولا اسم المستشفى، إلا أن مصادر إشارات الى استمرار ارتفاع درجة الحرارة وهي إحدى العناصر المهمة في تأكيد وجود الفيروس بقوة، مضافا اليها الإرهاق العام، واكد مقر رئاسة الحكومة أن الفحوصات لا اكثر من احترازية وليست طارئة على الإطلاق، وأن الفحص الطبي جاء بناء على نصيحة من الأطباء.

وشدد بيان الحكومة على ان جونسون لا يزال في قيادة الحكومة وانه يمارس اعماله ومهامه كالمعتاد من العزل الذاتي رغم اصابته بالفيروس.

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وكان رئيس الوزراء البريطاني قال يوم الاثنين الماضي إنه سيبقى في العزل الذاتي لاستمرار معاناته من أعراض طفيفة لفيروس كورونا المستجد بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة بعد سبعة أيام من تأكد إصابته بالفيروس.

وقال جونسون في رسالة بالفيديو "على الرغم من أنني أشعر بتحسن وقضيت سبعة أيام في العزل، للأسف ما زلت أعاني من أحد الأعراض وهو عرض خفيف، لا تزال درجة حرارتي مرتفعة، لذا وفقا لنصيحة الحكومة، يجب أن أظل في العزل الذاتي حتى زوال ذلك العرض".

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