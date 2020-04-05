الولايات المتحدة تستعد لأسبوع يذكّر بـ"11 سبتمبر"

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نيويورك: ناشد حكام ولايات في الولايات المتحدة الأحد البيت الأبيض لوضع استراتيجية وطنية لاحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد وسط ارتفاع كبير في عدد الوفيات، في حين حذرت السلطات الصحية أن الأسبوع المقبل سيكون "سيئاً".

ويقترب عدد الوفيات في الولايات المتحدة من العشرة آلاف حالة مع تسجيل نيويورك بؤرة الوباء في البلاد مئات الوفيات في اليوم، في وقت تستعد فيه المستشفيات لاستقبال مدّ جديد من المصابين.

وحذر كبير العلماء الأميركيين العاملين في مكافحة الفيروس في الإدارة الأميركية أنطوني فاوتشي من "تفاقم" وشيك للوباء وقال إن على الأميركيين التحضر لـ"أسبوع سيء". وأكد فاوتشي لقناة "سي بي إس" الأميركية الأحد "لن أقول إن الوضع تحت السيطرة"، مضيفاً "سيكون ذلك تصريحاً خاطئاً".

وبدا الجراح جيروم آدامز أكثر تشاؤماً بقوله "سيكون هذا أصعب أسبوع وأكثرها حزناً في حياة معظم الأميركيين، بصراحة"، مضيفاً لقناة "فوكس نيوز" أن الأمر سيكون "أشبه بلحظة بيرل هاربور، بلحظة 11 أيلول/سبتمبر، إلا أنه لن يكون في مكان واحد".

وقال آدامز إن على الأميركيين مواصلة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل لمدة 30 يوماً على الأقل.

وتخضع معظم البلاد لإجراءات عزل في حين لم تصدر 9 ولايات إجراءات مماثلة، ورفضت الحكومة الاتحادية فرض تدابير على المستوى الوطني.

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وحذر حكام بعض الولايات الأميركية من عدم وضع إدارة دونالد ترمب خطة موحدة لمواجهة الوباء في الولايات المتحدة التي تسجل أكثر من 300 ألف إصابة.

وقالت حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر لفوكس نيوز "غياب استراتيجية وطنية تطبق على اساسها سياسة واحدة في البلاد خلافاً لسياسات متفرقة في كل ولاية تعتمد على من هو الحاكم كما هو حاصل الآن، أمر أعتقد أنه يزيد من خطورة الوضع بشكل يتسبب ببقاء كوفيد-19 لوقت أطول ويؤدي إلى مرض المزيد وخسارة المزيد من الأرواح".

في الأثناء، بلغ عدد وفيات كورونا المستجد في ولاية نيويورك الأكثر تضرراً في البلاد 4159 حالة، بحسب حاكمها أندرو كومو، بارتفاع عن 3565 في اليوم السابق. وسجلت الولاية الأحد للمرة الأولى انخفاضاً في العدد اليومي للوفيات بعدما بلغ السبت رقما قياسياً (630 وفاة).

وأعلن كومو أن نيويورك قد تصل لذروة تفشي الوباء الأسبوع المقبل محذراً في الوقت نفسه من أنه من غير الواضح ما إذا كان سيلي ذلك انخفاض سريع في الإصابات. وتسجل نيويورك 122031 إصابة مؤكدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذر السبت من أن الولايات المتحدة تدخل وقتاً أكثر "بشاعة" مع "أرقام سيئة للغاية".

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