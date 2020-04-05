انتحار طبيب فريق فرنسي عقب إصابته بكورونا

أقدم بيرنارد جونزاليس طبيب فريق ستاد ريمس الفرنسي على الانتحار، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد. ووفقًا لما نشرته صحيفة «لو باريزان» الفرنسية، أنه تم العثور على جثة صاحب الـ60 عامًا، وقد ترك رسالة تفيد بأنه انتحر بسبب إصابته بمرض «كوفيد 19». الـ60 عامًا، وقد ترك رسالة تفيد بأنه انتحر بسبب إصابته بمرض «كوفيد 19». Advertisements أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 518 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في غضون 24 ساعة. تسجيل 518 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في غضون 24 ساعة. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم «سجلنا 518 حالة وفاة جديدة، تشمل الوفيات في دور المسنين، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8078 حالة وفاة».

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