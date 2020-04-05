السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2402

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل (17) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19) وذلك بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880

حالة.



أوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (2402) حالة حتى الآن ، تعافت منها - ولله الحمد - ( 488)

حالة .



وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

