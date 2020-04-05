عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 990 حالة.. 107 حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 107 إصابة بفيروس كرورونا في 24 ساعة ليرتفع عدد الإصابات إلى 990 إصابة في المجموع.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في تصريح صحافي إنه تم استبعاد 3358 حالة بعدما أجري لها التحليل المخبري أكد خلوها من الفيروس.

أيضا سُجلت 6 حالات شفاء جديدة في 24 ساعة ليرتفع مجموع المتعافين إلى 71 متعافى.

وكشف المصدر ذاته، أنه خلال 24 ساعة أيضا، تمس تسجيل 11 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 69 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.